Эфиопия спустя 20 лет вновь открыла посольство в Эритрее

Эфиопия в четверг вновь открыла посольство в столице Эритреи Асмэре. Об этом сообщила эфиопская вещательная корпорация Fana, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, президент Эритреи Исайяс Афеворки и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед вместе подняли эфиопский флаг на территории посольства в ходе церемонии открытия. Сообщается, что при этом присутствовали официальные лица Эритреи.

Страны выслали послов в 1998 году из-за начавшегося пограничного конфликта. 8 июля премьер-министр Эфиопии провел в Асмэре переговоры об урегулировании территориального спора с президентом Эритреи. В министерстве информации Эритреи назвали этот визит историческим, отметив, что встреча лидеров двух стран является первой в своем роде за 20 лет и знаменует новую эру мира и сотрудничества. По итогам встречи Ахмед и Афеворки подписали совместную декларацию о мире и дружбе.

16 июля Эритрея вновь открыла свое дипломатическое представительство в Эфиопии. В том же месяце Эфиопия назначила Редвана Хуссейна чрезвычайным и полномочным послом в Эритрее.

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