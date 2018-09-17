Акула убила мужчину в США - ВИДЕО
17 сентября 2018 10:18 1 180
В США у берегов Кейп-Кода акула убила мужчину, когда он отплыл на 270 метров от берега. Об этом сообщает полиция штата Массачусетс, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Мужчину вытащили на берег и попытались привести в чувства, врачи увезли еще живого пациента в больницу, но там у него остановилось сердце.
В Массачусетсе это первая за 82 года атака акулы, закончившаяся смертью человека.
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