Bloomberg рассказал о конце "тирании" доллара

Гегемония доллара начала разрушаться, а мировые лидеры, которые ранее признавали сложившееся положение дел, теперь стремятся отказаться от американской валюты. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Так, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в сентябре назвал "абсурдной" ситуацию, когда европейцы вынуждены покупать свои же товары за доллары, а министр финансов Франции Бруно Ле Майр открыто заявил, что хочет иметь "полностью независимые" от США финансовые инструменты, напоминает агентство.

Россия, отмечает Bloomberg, сокращает свои долларовые активы из-за возрастающих рисков при международных расчетах, а Китай бросает вызов доминированию американской валюты на мировых энергетических рынках, заключая контракты в юанях.

Такое изменение в балансе сил - плохая новость для США, полагает автор материала. Непосредственный риск для доллара заключается в использовании США политики финансовых санкций, в том числе и против своих союзников в мире, указывает Bloomberg.

Лидеры ЕС в ответ на посягательство на свой экономический суверенитет открыто работают над платежной системой, которая позволила бы европейским компаниям вести бизнес с подсанкционными странами без риска ответных мер со стороны Соединенных Штатов, пишет агентство.

Даже если Европа в ближайшее время не решит вопрос с обходом американских санкций, само стремление к этому следует рассматривать как часть широкого недовольства господством доллара, которое только нарастает, указывается в статье.

Как отмечает Bloomberg, на данный момент одним из основных преимуществ доллара является слабость конкурирующих валют: еврозона испытывает ряд проблем, а Китай пока что настороженно относится к вопросу открытости потоков капитала и глобальной торговли.

Отношения между США и Евросоюзом обострились на фоне выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также введения торговых пошлин на сталь и алюминий, а также угроз в связи с санкциями в отношении Ирана и работающих там европейских компаний.

В свою очередь, Россия, стремясь к дедолларизации экономики, активно закупает золото и продает американские гособлигации.

Также набирает обороты торговая война между Пекином и Вашингтоном, при этом Китай сократил вложения в американский госдолг на 7,7 миллиарда долларов - до минимума за последние полгода.

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