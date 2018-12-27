Илон Маск попросил суд отклонить иск о клевете британского спелеолого

Адвокаты американского предпринимателя Илона Маска просят суд в США отклонить иск о клевете, поданный против миллиардера британским спелеологом, участвовавшим в операции по спасению детей из пещеры в Таиланде. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные в четверг в электронной базе суда в Центральном округе штата Калифорния, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Спелеолог Вернон Ансворт подал на Маска в суд в сентябре, обвинив его в клевете и потребовав компенсации в размере не менее $75 тыс. В июле миллиардер разместил в Twitter серию оскорбительных записей об Ансворте, назвав его, в частности, педофилом. До этого британец в интервью назвал субмарину, с помощью которой Маск предлагал спасти детей из пещеры в Таиланде, пиар-трюком и выразил уверенность в ее бесполезности.

Как следует из ходатайства адвокатов Маска, направленного в суд, они просят отклонить иск, приводя в качестве аргументации тот факт, что высказывания миллиардера защищены первой поправкой к конституции США, гарантирующей в том числе свободу слова. Как утверждает защита, такие "спекулятивные оскорбления по своей природе являются лишь выражением точки зрения, в связи с чем защищены первой поправкой" и не могут подпадать под законы о клевете, отмечается в документах.

По версии адвокатов, пользователи Twitter в подавляющем большинстве выражают с помощью сервиса лишь свое мнение, каким бы оскорбительным оно не казалось, и читатели микроблогов не могут по умолчанию исходить из того, что они имеют дело с проверенными фактами. В связи с этим защита миллиардера просит суд отклонить иск британца. Адвокат Ансворта Лин Вуд в свою очередь заявил, что доводы защиты Маска несостоятельны, выразив уверенность в том, что суд их отклонит.

Ансворт ранее заявлял, что его репутации был нанесен ущерб вследствие клеветнических заявлений Маска. Помимо компенсации британец просит суд в официальном порядке запретить миллиардеру впредь выступать с оскорбительными заявлениями в его адрес. Между тем ранее Маск заочно принес извинения спелеологу, а скандальные записи в Twitter удалил.