Израильские силовики задержали расстрелявшего двух солдат террориста
Израильские силовики задержали террориста, расстрелявшего двух солдат на перекрестке Гиват-Асаф, сообщил пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.
"Спецназ пограничной полиции "Ямам" поймал разыскиваемого террориста, стоящего за атакой на автобусной остановке Гиват-Асаф 13 декабря, когда были убиты два солдата", - сообщил Розенфельд в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В свою очередь издание Times of Israel сообщает, что при задержании у боевика были конфискованы автомат Калашникова, несколько магазинов с боеприпасами и прибор ночного видения.
"Я поздравляю ШАБАК (общую службу безопасности Израиля), армию и "Ямам" с поимкой подлого террориста, который совершил теракт на (перекрестке - ред.) Гиват-Асаф и был соучастником в теракте в поселении Офра", - написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Twitter.
Ранее Нетаньяху назвал делом времени поимку палестинского боевика, расстрелявшего двух солдат на перекрестке Гиват-Асаф 13 декабря.
Ранее 9 декабря сообщалось, что неизвестные в машине с палестинскими номерами открыли огонь по группе израильтян, стоявших у въезда в поселение Офра, семь человек поучили ранения.
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