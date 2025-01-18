Раскрыта европейская стоимость новых видеокарт GeForce RTX 50

Европейские ретейлеры раскрыли цены на видеокарты GeForce RTX 50, которые оказались значительно выше ожидаемых.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал WCCFTech.

Так, один из испанских ретейлеров опубликовал цены на различные модели, где самая дешевая GeForce RTX 5090 от PNY предлагается за €2599 при рекомендованной розничной цене в $1999 в США. Самой дорогой видеокартой в Европе оказалась модель от ZOTAC стоимостью €2890.

При этом GeForce RTX 5080 продается дешевле - от €1499 до €2269 от PNY и GIGABYTE соответственно при рекомендованной розничной цене в $999. Отмечается, что европейские цены такие высокие из-за того, что в них уже включен налог в размере 21%, в то время как в США он рассчитывается отдельно.

Ситуация усугубляется тем, что первые партии будут ограниченными, что тоже негативно сказывается на ценах. Эксперты считают, что с увеличением поставок цены стабилизируются. Сколько времени на это потребуется, пока неясно.

Видеокарты нового поколения Nvidia GeForce RTX 50 получили поддержку технологии DLSS 4 с функцией многокадровой генерации. Это позволяет им "дорисовывать" больше кадров в играх, обеспечивая более плавный игровой процесс по сравнению со старыми моделями.