Генсек ЛАГ назвал условие возвращения Сирии в организацию

Сирия сможет восстановить свое членство в Лиге арабских государств (ЛАГ) при общем согласии на это арабских стран, заявил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт после встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сирии, одной из стран-основателей, как будет общеарабское согласие и будем уверены, что нет возражений, будет легко поставить вопрос в повестку дня арабского правительственного собрания. Если арабы достигнут соглашения по призыву Сирии вернуться в свое кресло, с нашей стороны, в лице генерального секретариата, мы готовы", - говорится в заявлении генсекретаря для СМИ.



В четверг посол Сирии в Ливане Али Абдулкарим Али сообщил, что Дамаск получил приглашение Ливана участвовать в экономическом саммите ЛАГ в Бейруте, но отказался от него.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство САР тогда заявило, что не принимает решения арабских министров о приостановке участия Сирии в работе панарабской организации, считая его незаконным.



Сирия, которая является одним из государств-основателей ЛАГ, все это время не участвовала в работе организации. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.

