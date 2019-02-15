Уничтожение американской бронетехники попало на камеры - ВИДЕО

Хуситы сняли на видео уничтожение захваченных в ходе рейда на территорию саудовской провинции Наджран трофеев - речь идет о технике американского производства.

На кадрах видно, что сначала хуситы подрывают бронемашину LAV-25, принадлежащую механизированной бригаде Королевской национальной гвардии. В результате взрыва башня с 25-миллиметровой автоматической пушкой в буквальном смысле отлетела на несколько метров, а в самом корпусе начался сильный пожар, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Затем хуситы уничтожили LAV Bison: они "нафаршировали" эту технику взрывчаткой, в итоге транспорт разорвало на части.

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