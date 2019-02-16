Пробуждение самого большого в Европе действующего вулкана сняли на камеры - ВИДЕО
16 февраля 2019 12:38 191
Завораживающие кадры просыпающегося вулкана Этна на Сицилии (Италия) опубликованы в Сети, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.kz.
Накануне вокруг вершины горы Этна стали появляться клубы дыма.
Пробуждение вулкана стало причиной ограничения рейсов в аэропорту Каталонии. Прилеты и вылеты осуществляются лишь раз в час из-за рассеивания пепла в небе.
Этна - самый большой в Европе и один из самых больших из трех действующий вулканов Италии, который находится на высоте 3330 метров.
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