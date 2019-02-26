В Брянске женщина в салоне связи купила дорогой смартфон, а в коробке вместо телефона, оказался кусок обычного пластилина. Дама приобретала аппарат в подарок, и в магазине коробку открывать не стала. По словам клиентки, когда обман вскрылся администрация торговой точки обвинила во всем ее, и решать этот вопрос отказывалось. Но при появлении съемочной группы, категоричности стало меньше, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Презентация нового флагмана - непревзойдённая цветовая гамма, защитная плёнка ещё не сорвана, видимо чтобы не поцарапали. И главное, опережая последний тренд современных гаджетов - гибкий экран - этот смартфон весь гибкий. Он сделан из пластилина.

Она хотела сделать подарок сыну, на новый год. Пересмотрела кучу обзоров, ознакомилась с техническими характеристиками - и остановилась на последнем IPhone.



Но лакомым плодом, должно быть уже успели насладиться, иначе как объяснить что в упаковке с надкусанным яблоком - оказалась даже не подделка, а скорее поделка - за 70 тысяч рублей - в рассрочку.



"Продавец мне сказал, что да, совершенно верно, его можно оформить в рассрочку, но как оказалось, для того чтобы оформить рассрочку необходимо приобрести ещё один аксессуар дополнительный на 4 тысячи рублей", - говорит покупательница Наталья Вишнякова.



Теперь изучать приходится документы договора, и потребительские права. А ещё, словно на работу бегать в салон, с нанотехнологичной продукцией. И стоя в очереди изучать содержимое цветных запакованных коробок, кто знает, что там внутри. Пожалуй только продавец, возможно самого эффективного менеджера года - Костю. Человека который смог продать изделие для лепки по цене топовой электроники - наверное даже сам Apple захотел бы взять на работу.

Обычно, поддельные телефоны конечно лепят из чего угодно, но чтобы из пластилина. Женщина писала претензии и уверяла - звонить по этому точно не получится. В компании решили проверить, так ли это.

Мы тоже решили позвонить руководству торговой точки. Их волнует вопрос скорее не пострадавших клиентов, а сохранения будущих, а также возможных убытков от пластилиновых прототипов, если такие конечно, ещё есть на складе.

Что же касается уже проданного чуда гибкой техники. Слепленный аппарат - сейчас проходит как вещественное доказательство - и находится в полиции, главное теперь чтобы не расплавился или не помялся на складе. Его, администрация магазины пообещала заменить, на новый смартфон из стекла и твёрдых материалов, с электронной начинкой. Его то уж точно презентовать будет не стыдно, однако, не исключено, что после этого случая Наталья уже решила, что лучший подарок - это всё-таки подарок сделанный своими руками, но никак не слепленный чужими.

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