Видеоролик, который является отрывком из прямого новостного репортажа телеканала "3 NBC", удивил и даже напугал многих зрителей, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Видно, как в небе над Кливлендом (Огайо, США) из ниоткуда появляется некий объект, который очень быстро перемещается, а потом исчезает. Несмотря на то, что скептики решили, что это может быть всего лишь ракета, уфологи с ними категорически не согласны.

Так, например, Скотт Уоринг, проанализировав запись, пришёл к выводу, что перед нами инопланетный корабль. Исследователь заявил, что представители внеземных цивилизаций вообще в последнее время очень пристально следят за нашей планетой - и видеоролики, которые очевидцы снимают по всему миру, являются отличным тому доказательством.

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