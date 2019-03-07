Вылет нескольких самолётов из международного аэропорта Хорхе Чавеса (Перу) был задержан, и причина этого весьма таинственна, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Дело в том, что в небе над аэропортом появились два ярких объекта, и это явление могли наблюдать как пассажиры, так и сотрудники. Несмотря на то, что многие посчитали летательные аппараты самыми обычными дронами, у уфологов имеется своя версия произошедшего.

Например, Скотт Уоринг полностью уверен, что в небе были корабли пришельцев. Более того, эксперт утверждает, что инопланетяне не просто так любят летать над аэропортами. Поскольку там много самолётов, то гостям из космоса легче всего затеряться в обилии огней в небе и в результате остаться незамеченными.

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