Президент Финляндии Саули Ниинисте во время краткой беседы с премьер-министром страны Юхой Сипиля одобрил отставку кабинета министров.

Трансляцию встречи вел телеканал MTV3, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В канцелярии Ниинисте уточнили, что президент попросил нынешний состав кабмина продолжать работу на временной основе, пока не будет назначено новое правительство.

Отставка правительства проходит на фоне неудачной реформы сферы соцздрава и за месяц до парламентских выборов.

Они должны пройти 14 апреля, в результате будет сформировано новое правительство.

