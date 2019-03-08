Президент Финляндии одобрил отставку правительства
8 марта 2019 14:25 15
Президент Финляндии Саули Ниинисте во время краткой беседы с премьер-министром страны Юхой Сипиля одобрил отставку кабинета министров.
Трансляцию встречи вел телеканал MTV3, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В канцелярии Ниинисте уточнили, что президент попросил нынешний состав кабмина продолжать работу на временной основе, пока не будет назначено новое правительство.
Отставка правительства проходит на фоне неудачной реформы сферы соцздрава и за месяц до парламентских выборов.
Они должны пройти 14 апреля, в результате будет сформировано новое правительство.
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