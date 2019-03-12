Австрия закрыла воздушное пространство страны для Boeing 737 MAX
Министерство транспорта Австрии закрывает воздушное пространство страны для самолетов Boeing 737 MAX. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил во вторник глава министерства Норберт Хофер.
"Безопасность в воздушном пространстве - превыше всего. Очевидно, у этого типа Boeing есть серьезные проблемы, которые недавно стали причиной двух крушений. На основе имеющихся фактов я принял решение для защиты пассажиров, пилотов и членов команды ввести запрет на полеты в австрийском воздушном пространстве", - говорится в заявлении Хофера, распространенном пресс-службой.
Ранее министр сообщил, что ни у одной австрийской авиалинии во флоте нет самолетов Boeing 737 MAX.
Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйта. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами этой модели за пять месяцев: 29 октября разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!