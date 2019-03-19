Индийский автопроизводитель Bajaj начал продажи на внутреннем рынке малолитражной модели Qute. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", 19 марта сообщает "Авторевю". Стоимость машины составит 263 тыс. рупий.

По данным издания, серийный выпуск Bajaj Qute стартовал в 2015 году, но компания поставляла эти машины исключительно на экспорт, так как юридически модель является квадроциклом, а в индийских единых правилах для самодвижущихся транспортных средств (Central Motor Vehicles Rules), действующих с 1989 года, такая категория транспортных средств отсутствовала.

В 2017 году индийское министерство дорожного транспорта и автострад опубликовало проект поправки, которая допускает эксплуатацию и продажу квадроциклов в стране. Проект был принят в июне 2018 года, а в силу он вступил только сейчас.

Длина Bajaj Qute составляет 2752 мм, ширина - 1312 мм, а высота - 1652. Автомобиль оснащен одноцилиндровым двигателем мощностью 13 л.с. Машина способна развить максимальную скорость 70 км/ч. Расход топлива на 100 км не превышает 3 л.