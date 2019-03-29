НЛО над поверхностью Луны - ВИДЕО
29 марта 2019 14:55 341
В интернете появилось видео, на котором можно увидеть НЛО над поверхностью Луны. Некоему уфологу-любителю удалось запечатлеть объект при помощи видеокамеры с профессиональным объективом. Автор ролика рассказал, что часто наблюдает за естественным спутником Земли в надежде увидеть что-то интересное, и на этот раз ему удалось снять перемещение неопознанного объекта на большой скорости, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.
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