Неопознанный летающий объект взбудоражил умы жителей поселка Осельки в Ленинградской области. Таинственный шар, который при этом светился, завис над населенным пунктом во вторник, 2 апреля, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как видно на кадрах, опубликованных в социальной сети "Вконтакте", загадочный объект просто висит в небе, никуда не двигаясь. При этом, как отмечают очевидцы, НЛО напоминал шар, который при ближнем рассмотрении распадался на части и вновь воссоединялся.

"Висит. То летело, теперь зависло", - комментирует автор кадров.

По словам пользователей Сети, нечто подобное можно было наблюдать также и в других районах области.

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