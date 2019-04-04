Незнакомец, отправившийся на озеро Эри, стал свидетелем довольно странного явления и запечатлел его на видео, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Поскольку озеро находится как на территории Канады, так и на территории США, неизвестно, где именно был снят видеоролик. Впрочем, сторонникам "теории заговора" это не слишком важно - их куда больше интересует таинственный объект, попавший в кадр.

Видеоролик, появившийся на YouTube-канале "thirdphaseofmoon" и представляющий собой сразу несколько свидетельств о встречах людей с НЛО, показывает нам довольно крупный предмет продолговатой формы, который как будто завис над водой. Несмотря на то, что многие зрители уверились в том, что над озером летал корабль пришельцев, нашлись скептики, утверждающие, что смотрится всё, конечно, интересно, но это всего лишь мираж.

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