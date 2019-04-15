Видеоролик, снятый в Пуэрто-Рико, многие зрители посчитали очередным доказательством того, что инопланетяне регулярно посещают нашу планету.

Автор кадров рассказал, что услышал в небе какой-то непонятный шум и, подняв голову, увидел причудливый летательный аппарат - похоже, что он был треугольной формы, а огни на его корпусе пульсировали, как передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Впрочем, далеко не все склонны считать этот объект инопланетным кораблём. Нашлось немало зрителей, которые уверены, что очевидец запечатлел летательный аппарат вполне земного происхождения - например, какую-нибудь секретную разработку ВВС США.

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