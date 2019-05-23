Вулкан Попокатепетль, расположенный недалеко от Мехико, выбросил столб пепла высотой 3,5 километра. Об этом сообщает национальная служба гражданской обороны страны.

После выброса пепла вулкан продолжил выбрасывать газы на высоту до 800 метров. Власти уже оповестили местных жителей об опасности приближения к вулкану.

Попокатепетль является одним из самых активных вулканов в Мексике, его высота достигает 5,4 тысячи метров над уровнем моря, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Новый выброс пепла представляет дополнительную опасность в связи с недавним сильным загрязнением атмосферы, зафиксированным на прошлой неделе во всей долине города Мехико.

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