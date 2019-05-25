Извержение вулкана Агунг произошло на индонезийском острове Бали.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий в Индонезии, извержение длилось около четырех минут, за это время лава успела распространиться на 3 километра от кратера вулкана.

Отмечается, что девять близлежащих деревень оказались накрыты пеплом.

Из-за выброса пепла вулканом Агунг были отменены четыре авиарейса, следовавшие в воздушную гавань Бали, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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