https://news.day.az/world/1123128.html Извержение вулкана произошло на курортном острове Бали - ВИДЕО
Извержение вулкана произошло на курортном острове Бали - ВИДЕО
Извержение вулкана Агунг произошло на индонезийском острове Бали.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий в Индонезии, извержение длилось около четырех минут, за это время лава успела распространиться на 3 километра от кратера вулкана.
Отмечается, что девять близлежащих деревень оказались накрыты пеплом.
Из-за выброса пепла вулканом Агунг были отменены четыре авиарейса, следовавшие в воздушную гавань Бали, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре