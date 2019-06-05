В Финляндии начали запрещать в жилых комплексах курение на балконах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, право на запрет курения на балконах у финских жилищных акционерных обществ существует с 2017 года, но этой возможностью пока воспользовались лишь несколько организаций.

Чтобы запретить курение в конкретном жилом комплексе, нужно, чтобы соответствующее заявление подписало большинство акционеров. При этом в Хельсинки запрет применим не только к общим балконам, но и к частным квартирам.

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