https://news.day.az/world/1126345.html Финнам запретили курить на балконах
Финнам запретили курить на балконах
В Финляндии начали запрещать в жилых комплексах курение на балконах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, право на запрет курения на балконах у финских жилищных акционерных обществ существует с 2017 года, но этой возможностью пока воспользовались лишь несколько организаций.
Чтобы запретить курение в конкретном жилом комплексе, нужно, чтобы соответствующее заявление подписало большинство акционеров. При этом в Хельсинки запрет применим не только к общим балконам, но и к частным квартирам.
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