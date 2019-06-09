На днях в Индии произошло землетрясение, а теперь страну терзает непогода, от которой гибнет много людей. Особенно серьезные проблемы в штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что в этих регионах бушуют пыльные бури и дожди с грозами, из-за чего погибли не мене 34 человек, еще 57 пострадали.

Так, согласно данным местных властей, только в штате Уттар-Прадеш погибли 26 человек, а еще восемь в Мадхья-Прадеш. В основном люди гибли из-за обрушения домов. Также индусов заставали врасплох грозы и гибли в ДТП (из-за опрокидывания автомобилей).

Всего в Уттар-Прадеш было разрушено стихией 16 домов. На данный момент власти проводят масштабные спасательные операции.

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