Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили разведывательный самолет, принадлежащий аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией, на северо-западе Йемена. Об этом в субботу сообщил йеменский телеканал Al-Masirah со ссылкой на источник в военных кругах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, инцидент произошел в провинции Хаджа. Другие подробности не приводятся.

За последний месяц хуситы значительно увеличили количество нападений с применением ракет и беспилотников на объекты в Саудовской Аравии. 2 июня силы хуситов подвергли аэродром города Абха ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате пострадали 26 человек. 14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако ПВО и ВВС королевства удалось перехватить пять БПЛА. На следующий день воздушные гавани Абха и Джизан снова подверглись атаке с помощью беспилотников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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