В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов. Об этом сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова, передает Day.Az.

Она уточнила, что ангар не имеет отношения к обслуживанию пассажиров и находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавила Захаренкова.



"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", - отметила она.



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