https://news.day.az/world/1144211.html В московском аэропорту обрушилась часть крыши строящегося ангара
По предварительным данным, пострадавших нет, добавила Захаренкова.
В московском аэропорту обрушилась часть крыши строящегося ангара
В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов. Об этом сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова, передает Day.Az.
Она уточнила, что ангар не имеет отношения к обслуживанию пассажиров и находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля.
По предварительным данным, пострадавших нет, добавила Захаренкова.
"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", - отметила она.
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