Медведь был обнаружен поблизости от школы в городе Миккели на востоке Финляндии, силы правопорядка привлекли экологов, чтобы вернуть животное в природу. Об этом сообщает финская полиция, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Учебный год стартовал в Финляндии на прошлой неделе.

"Во вторник в 13.55 медведь был обнаружен в Миккели... Медведь последовал за двумя мальчиками, которые покинули школу на велосипедах. Медведь прошел за ними около 10 метров и свернул в сторону стадиона. Школа проинформирована, полиция находится в школе", - говорится в сообщении.

Силы правопорядка попросили экологов помочь с возвращением животного в место его обитания. Полиция готова также убить медведя, если он окажется в густонаселенном районе города.

Миккели - город на востоке Финляндии с населением около 60 тысяч человек.



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