Рано утром, 21 августа судно с 10000 литрами канализационных отходов накренилось и затонуло возле берега пляжа Палм-Бич, рядом с престижным пригородом Сиднея.

Момент катастрофы был запечатлён очевидцем происшествия. Двое рабочих успели покинуть терпящее бедствие судно, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Спустя несколько минут спасатели вытащили троих, оказавшихся в плену членов команды. Одному человеку потребовалась госпитализация.

Помимо 10000 литров нечистот, в воду попали 1500 литров дизельного топлива и еще сотни литров гидравлической жидкости.

В район загрязнения были отправлены группы специалистов для локализации последствий катастрофы.

Следователи выясняют возможные причины аварии, среди которых рассматриваются перегрузка и наличие механических неисправностей на судне.

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