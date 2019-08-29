https://news.day.az/world/1151463.html У берегов Испании спасли сотни мигрантов
У берегов Испании спасли сотни мигрантов
Почти 220 нелегальных мигрантов спасены у берегов Испании. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция COPE.
По данным радиостанции, в среду два патрульных судна службы спасения перехватили три лодки в море Альборан (самое западное море в составе Средиземного), в которых в общей сложности находились 219 мигрантов.
Как отмечается, позднее 142 мигранта были отправлены в порт Малаги. Оставшиеся 77 человек были перевезены в порт Альмерии.
Согласно источнику, все спасенные мигранты являются выходцами из африканских стран.
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