Почти 220 нелегальных мигрантов спасены у берегов Испании. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция COPE.

По данным радиостанции, в среду два патрульных судна службы спасения перехватили три лодки в море Альборан (самое западное море в составе Средиземного), в которых в общей сложности находились 219 мигрантов.

Как отмечается, позднее 142 мигранта были отправлены в порт Малаги. Оставшиеся 77 человек были перевезены в порт Альмерии.

Согласно источнику, все спасенные мигранты являются выходцами из африканских стран.

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