Песни групп Queen и Nirvana вошли в список произведений в рамках культурного норматива школьника, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Музыкальные произведения рекомендуют к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника", сообщается в методических рекомендациях на сайте Министерства культуры.

В список включены "Bohemian rhapsody" группы Queen, а также "Smells like teen spirit" группы Nirvana. Кроме того школьникам рекомендуется "All you need is love" группы The Beatles и "Dancing queen" группы ABBA.

В списке также включены фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга.

Пилотный проект начнется в восьми регионах России с 1 сентября.

