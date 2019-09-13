Песни Queen, The Beatles и Nirvana вошли в школьную программу
Песни групп Queen и Nirvana вошли в список произведений в рамках культурного норматива школьника, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Музыкальные произведения рекомендуют к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника", сообщается в методических рекомендациях на сайте Министерства культуры.
В список включены "Bohemian rhapsody" группы Queen, а также "Smells like teen spirit" группы Nirvana. Кроме того школьникам рекомендуется "All you need is love" группы The Beatles и "Dancing queen" группы ABBA.
В списке также включены фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга.
Пилотный проект начнется в восьми регионах России с 1 сентября.
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