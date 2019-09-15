https://news.day.az/world/1156444.html Кувейт усилил меры безопасности после атак на саудовские НПЗ
Кувейт усилил меры безопасности после атак на саудовские НПЗ
Власти Кувейта приняли решение усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атаки на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом, как передает РИА Новости, сообщило Кувейтское агентство новостей KUNA.
По словам вице-премьера Кувейта Анаса ас-Салеха, премьер-министр Кувейта Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах дал указания военным и силовикам усилить меры безопасности на стратегически важных объектах в стране и предпринять меры для обеспечения безопасности Кувейта на фоне атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.
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