Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает долгосрочного роста спроса на рынке нефти из-за неопределенности, связанной с атакой на инфраструктуру в Саудовской Аравии. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"За последние несколько месяцев глобальный нефтяной рынок был насыщен неопределенностью впоследствии торговых диспутов и последствий геополитического развития. Данной неопределенность была также усугублена недавними нападениями на энергопоставки в Садовской Аравии у самого крупного производителя в мире. Около 5,7 миллиона баррелей производства были изъяты с рынка", - сказал генсек ОПЕК.



По его словам цена на нефть взлетела более, чем на 7%, что стало самой высокой волатильностью, которую организация видела за последние 30 лет.



"Мы также ожидаем большой рост в долгосрочном спросе на нефтегаз, который ожидается, что вырастет на 112 миллионов баррелей в день к 2040 году. Большинство из этого будет поставляться из развивающихся стран с быстрым ростом населения и крепким экономическим ростом", - сказал Баркиндо.



Как сообщалось ранее, 14 сентября дронами были атакованы два важных нефтяных объекта Саудовской Аравии, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. На эти объекты приходится около половины саудовских мощностей - 5,7 млн баррелей в день.



Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападениях на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Однако Иран отрицает свою причастность к атакам. Ответственность за атаки взяли на себя повстанцы-хуситы в Йемене.



Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бин Салман и исполнительный директор государственной нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер заявили, что добыча будет полностью восстановлена к концу сентября.



Королевству удалось восстановить поставки клиентам до уровней, на которых они были до атак, используя огромные запасы нефти и предлагая другие сорта нефти с других месторождений, сообщили саудовские чиновники.



Хотя Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти, попыталась успокоить мировые рынки, обещая восстановить производство в полном объеме к концу сентября, у покупателей и трейдеров остаются сомнения.



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