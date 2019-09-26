Москва будет работать над тем, чтобы переговоры между представителями США и радикального движения "Талибан" возобновились как можно скорее. Об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможных сроках начала таких переговоров, дипломат отметил, что пока "понимания по времени и дате нет". "Но желание возобновлять переговоры есть, - подчеркнул он. - Будем вместе работать, содействовать тому, чтобы это произошло как можно быстрее".

Кабулов также подтвердил, что на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

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