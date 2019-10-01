Устроивший резню в колледже 25-летний финн тщательно готовился к нападению - при себе у него, помимо меча, обнаружили огнестрельное оружие, а дома - бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщили во время пресс-конференции стражи порядка, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Имя подозреваемого полицейские не назвали, уточнив лишь, что он находится в больнице в тяжелом состоянии. О его мотивах ничего не сообщается. По неофициальным данным, у молодого человека был затяжной конфликт с однокурсниками и преподавателями.

В помещение колледжа на южной окраине Куопио подозреваемый ворвался в 12:29. Он поднялся на второй этаж торгового центра, где базируется школа Savon ammattiopisto, бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, вошел в аудиторию и нанес смертельный удар мечом первой попавшейся женщине, после чего начал махать им из стороны в сторону. Перепуганные студенты бросились к выходу.

Стрельбу подозреваемый, как уточнили полицейские, не открывал, хотя у него было при себе огнестрельное оружие. Впрочем, и сдаваться он не собирался, поэтому стражам порядка пришлось пустить в ход пистолеты. Спустя восемь минут - в 12:37 - операция была завершена, а огонь потушен. Молодого человека госпитализировали с двумя огнестрельными ранениями.

Помощь медиков потребовалась 10 пострадавшим, в том числе служителю закона. Двое из них остаются в тяжелом состоянии.

Единственную жертву трагедии - ту самую женщину - следователи обнаружили не сразу, а потому в первых сообщениях речь шла лишь о пострадавших.

Все предположения о том, что расправу учинил мигрант, стражи порядка опровергли, заявив, что молодой человек родился и вырос в Финляндии. В его квартире они обнаружили несколько бутылок с зажигательной смесью и инструкции по изготовлению "коктейля Молотова". Компьютеры злоумышленника изъяты, не исключено, что у него были пособники.

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