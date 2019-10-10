Президент США Дональд Трамп заявил, что США эвакуируют "самых опасных" боевиков ИГ (организация запрещена в России)* из тех районов, где проходит турецкая военная операция против сирийских курдов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Американский лидер отметил, что боевики будут перевезены "в другие защищенные места". Он подчеркнул, что это сделано с целью, чтобы преступники не смогли сбежать.

Трамп заявил, что в месте проведения боевых действий расположены тысячи боевиков из других стран, власти которых не принимают их обратно.

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