Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод "Северный поток-2" из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.

В нынешнем виде директива предполагает, что операторы трубопроводов, даже из третьих стран, и поставщики газа должны быть полностью независимы. Это значит, что ситуация, когда "Газпром" одновременно владеет газопроводом и поставляет по нему газ, становится невозможна, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом требования ЕС допускают исключения для трубопроводов, построенных до 23 мая 2019 года, например, первого "Северного потока".

Строительство "Северного потока-2" еще продолжается. Дания выдала разрешение на прокладку труб в своих водах только в конце октября, так что ввод трубопровода в эксплуатацию, скорее всего, состоится в начале 2020 года.

Чтобы провести его в обход директивы, депутаты решили расширить список причин для исключений. Одной из них стала необходимость защиты инвестиций в проект. В новом тексте документа предполагается учитывать это при определении даты, когда был завершен проект. Таким образом жесткое правило получает возможность для трактовки.

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