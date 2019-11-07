Дональд Трамп младший, сын президента США Дональда Трампа, назвал сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эрика Чарамеллу информатором, подавшим жалобу на телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале сообщается о тесном сотрудничестве аналитика ЦРУ, занимавшего пост директора по Украине в Совете национальной безопасности при президенте Бараке Обаме и в первые месяцы правления Дональда Трампа, с составителями досье против действующего лидера государства.

В статье также указано, что адвокаты осведомителя Эндрю Бакай и Марк Зейд не планируют опровергать или подтверждать любую публикуемую в СМИ информацию об имени информатора, так как это может поставить под угрозу его безопасность.

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