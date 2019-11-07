Ожидается, что в конце 2019 года рыночная стоимость газа снизится в связи с введением в эксплуатацию газопровода между Финляндией и Эстонией, .

Газовый рынок Финляндии будет открыт для конкуренции.

Каждый раз, когда в Европе строятся новые газопроводы между государствами, стоимость газа падает, говорит Херкко Плит (Herkko Plit), генеральный директор организации Baltic Connector. Предприятие, которое полностью принадлежит государству, построило финскую часть нового газопровода.

"Когда, к примеру, в 2015 году в Литве построили терминал для сжиженного природного газа, "Газпром", российская газовая компания, которая имела монополию на терминал, сразу снизила стоимость газа на 20%", - сообщает Плит.

Пока Финляндия практически полностью зависит от российского природного газа, говорит адъюнкт-профессор Александровского института, специализирующийся на политике России в вопросах экологии Вели-Пекка Тюнккюнен (Veli-Pekka Tynkkynen).

"Газопровод, который идет из Эстонии, будет создавать условия для конкуренции, что может повлиять и на стоимость российского газа. Вероятно, рыночная стоимость снизится, по меньшей мере, на несколько процентов, но воздействие может оказаться и более сильным", - считает Тюнккюнен.

Плит полагает, что открытие рынка также повлияет и на конкурентоспособность финской промышленности, главного потребителя газа.

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