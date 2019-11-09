https://news.day.az/world/1174194.html Трамп встретится с генсеком НАТО
Трамп встретится с генсеком НАТО
Президент США Дональд Трамп встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 14 ноября в Вашингтоне. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.
"Президент Дональд Трамп примет генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга в Белом доме 14 ноября 2019 года", - говорится в заявлении.
Американский лидер и генсек НАТО обсудят вопросы взносов в бюджет альянса, усиления обороноспособности блока и защиты от внешних угроз.
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