Более 50 школьников госпитализированы после отравления в Кропоткине, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести. Об этом сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным регионального минздрава, в субботу в детское инфекционное отделение кропоткинской больницы стали массово поступать дети с жалобами и "кишечными явлениями" из нескольких учебных заведений. В Кропоткин направлены специалисты специализированной клинической детской инфекционной больницы.

"По состоянию на 10 ноября 13.00 часов по местному времени госпитализирован 51 ребенок: десять - в Кавказскую центральную районную больницу, 41 - в Кропоткинскую городскую больницу. Контактные пациенты осматриваются на дому шестью медицинскими бригадами. Состояние всех детей удовлетворительное и средней тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объёме", - сообщает региональный минздрав.

Как сообщил СУСК по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".



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