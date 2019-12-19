Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда. Об этом сообщила в четверг газета Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, 12 человек получили травмы. Капитан катера погиб. Пострадавшие туристы являются гражданами России, Египта, Ирана, Пакистана и Эстонии, а также подданными Великобритании. В настоящее время они находятся в больнице Пхукета.

Всего на борту катера находились 49 человек, в том числе 45 туристов. На яхте никто не пострадал.