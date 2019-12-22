Президентские выборы стартуют в воскресенье в Хорватии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На пост главы государства претендуют 11 человек: действующий президент Колинда Грабар-Китарович, кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович, певец и музыкант Мирослав Шкоро, независимые выдвиженцы Дарио Юричан, Далия Орешкович, Мислав Колакушич, Иван Пернар от одноименной партии, Катарина Пеович от политического объединения "Рабочий фронт", Неделько Бабич из Хорватской партии всех чаковцев, кайковцев и штоковцев, экономист Деян Ковач, кандидат от партии "Демократический союз национального обновления" Анто Джапич.

Основными фаворитами выборов, согласно последним опросам общественного мнения, являются Грабар-Китарович, Миланович и Шкоро.

Лидерство в этой тройке сохраняет бывший премьер-министр Миланович. На данном этапе за него готовы проголосовать 24,3% избирателей.