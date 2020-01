Британские СМИ обвинили принца Гарри и его супругу в неуважении к королеве

Британские газеты резко отреагировали на намерение принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и добиться финансовой независимости от монаршего дома Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Газеты обвинили пару в неуважении к королеве Елизавете II, с которой они даже не обсудили свои планы перед тем, как обнародовать их в Instagram. "Гарри эгоистично отвернулся от института [королевской семьи], который королева пыталась осовременить и сохранить для него и его детей, - пишет Daily Mirror. - Ему даже не хватило смелости и порядочности, чтобы сообщить ей и своему отцу о бомбе, которую он решил на них сбросить".

Пресса обратила внимание на то, что Гарри и Меган никогда не понимали своего предназначения в монаршей семье. Daily Mail приходит к выводу, что подобное развитие событий положит конец "неловкому ощущению, что им нет места в общественной жизни Великобритании". "С самого начала их не покидала мысль, что если королевская жизнь не оправдает их ожиданий, они просто сложат свои полномочия", - отметила газета.

The Times назвала принца Гарри, занимающего шестое место в очереди престолонаследия, "наглым и импульсивным", указывая, что этими качествами он "продолжает зарабатывать себе печальную репутацию". "Последняя вспышка, видимо, вызвана опубликованными недавно снимками, на которых монарх предстала со своими наследниками - сыном, принцем Чарльзом, внуком, принцем Уильямом и маленьким правнуком, шестилетним принцем Джорджем", - предположило издание, указав на то, что Гарри на них не присутствует.

Резкой критике подверглась и герцогиня Сассекская. Телеканал Sky News сослался на слова бывшего пресс-секретаря королевской семьи Дики Арбитера, уверяющего, что совместное заявление Гарри и Меган - в первую очередь ее инициатива. "Думаю, это тот случай, когда Меган получает то, чего хочет", - сказал он. Эксперт не упустил возможности вспомнить об актерском прошлом американки, добавив, что "актеры театра и кино могут извлечь выгоду из публичности".

Сложные отношения с прессой

Неоднократно отмечалось, что принц Гарри и его супруга чувствуют сильное давление со стороны британских СМИ, которые, по их мнению, проявляют слишком большое внимание к их личной жизни. Внук королевы ранее заявил, что каждая вспышка камеры возвращает его к воспоминаниям о трагической гибели матери, принцессы Дианы. Рождение сына Арчи подтолкнуло Гарри еще больше отстраниться от СМИ. Sky News обратил внимание на то, что своя семья "поменяла отношение Гарри к роли в качестве члена королевской династии".

В октябре стало известно о том, что принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты. А за несколько дней до этого Меган Маркл подала в суд на британский таблоид The Mail on Sunday, опубликовавший личное письмо, которое она отправила своему отцу. Герцогиня Сассекская обвиняет газету в недобросовестном использовании личной информации и нарушении британского закона об авторском праве.