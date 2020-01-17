США ищут пути финансирования бюджетного дефицита

Министерство финансов США ищет новые пути финансирования растущего бюджетного дефицита. Для этого ведомство возвращается к облигациям, которые не выпускались с 1986 г.



Минфин США принял решение возобновить выпуск 20-летних трежерис. Эмиссия этих бумаг последний раз проводилась в 1986 г, передает Day.Az со ссылкой на Вести.





Перед ведомством стоит задача найти пути финансирования растущего бюджетного дефицита при минимальных затратах. Вопрос прорабатывался последние три года. Изучалась возможность выпуска как 50-, так и 100-летних облигаций, однако выбор пал все же на 20-летние бумаги.



Эксперты полагают, что решение связано с тем, что Минфин ранее выпускал бонды с таким сроком погашения, а значит, знаком с механикой и требованиями рынка.



К тому же был проведен масштабный опрос инвесторов и трейдеров. Возможно, выпуск более длинных облигаций давал бы казначейству определенные преимущества, да и спрос на аналогичные бумаги в Европе и даже в Аргентине был достаточно высоким, тем не менее в ведомстве считают, что спрос будет больше именно на 20-летние облигации.



Возможно, 100-летние бумаги также появятся в арсенале казначейства, но позже. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что его ведомство будет продолжать оценивать другие потенциальные возможности финансирования бюджета в будущем.



"Мы стремимся финансировать правительство с минимальными затратами для налогоплательщиков с течением времени, и мы будем продолжать оценивать другие потенциальные новые продукты для достижения этой цели",- заявил он.



Добавим, что по итогам 2019 календарного года дефицит бюджета США впервые за 7 лет превысил триллион долларов.



Одной из главных причин является политика Дональда Трампа. Американский президент обещал, что налоговая реформа позволит улучшить финансовое состояние страны, однако пока происходит обратное. К тому же Трампа часто критикуют за фактически бесконтрольный рост федеральных расходов.



Стоит также сказать, что глобальные инвесторы показывают высокий спрос на длинные безрисковые облигации с номинальной положительной доходностью - сейчас многие бонды торгуются с отрицательной доходностью. Это, в том числе, касается и Японии. К слову, страна недавно объявила, что увеличит предложение 20-летних облигаций в 2020 г.

