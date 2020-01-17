Демонстранты в Багдаде потребовали вывода войск США из Ирака

Массовая акция протеста сторонников радикального шиитского имама Муктады ас-Садра состоялась в пятницу в Багдаде. Как сообщил телеканал Al-Alam, ее участники выступили против иностранного вмешательства в дела страны и потребовали вывода войск США с иракской территории, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Суверенитет Ирака и его независимая воля должны уважаться всеми, поэтому для нас неприемлема американская опека, - заявил в своем выступлении шиитский проповедник шейх Муханнад Мусави. - Мы должны укрепить внутреннее единство и безопасность с тем, чтобы успешно противостоять вмешательству внешних сил".

По словам шейха, ответственность за царящий в стране хаос ложится на правительство. "Прошло три месяца с начала массовых демонстраций в Ираке, однако власти не приняли до сих пор никаких шагов для улучшения ситуации", - указал Мусави, призвав иракский народ "продолжать мирную революцию против коррупции".

15 января радикальный шиитский имам Муктада ас-Садра, сторонники которого располагают самым крупным блоком в парламенте, выступил с инициативой проведения массовой общеиракской акции против присутствия войск США в стране. Как сообщил телеканалу Al Alam источник в окружении имама, мирная многомиллионная демонстрация запланирована на 24 января.

14 января и. о. премьер-министра республики Адель Абдель Махди заявил, что правительство Ирака не собирается пересматривать принятое ранее парламентом решение о выводе иностранных воинских контингентов, в том числе американских войск, из страны. Он подтвердил, что Ирак "не подпишет соглашений о сохранении присутствия американских сил на своей территории для продолжения борьбы с группировкой "Исламское государство".

Президент США Дональд Трамп отказался выполнять требования иракцев по выводу американского контингента из страны, пригрозив Багдаду "беспрецедентными санкциями".