В Йемене при ракетном обстреле казармы погибли 24 военных

Казарма армии Йемена подверглась ракетному обстрелу в провинции Мареб на северо-востоке страны: 24 военных погибли и 20 получили ранения, сообщил РИА Новости йеменский военный источник.

"Двадцать четыре военных погибли, 20 ранены в результате ракетной атаки по казарме для призывников в районе Аль-Млиль на северо-западе провинции Мареб. Предположительно ракета была баллистической", - сказал собеседник агентства.

Движение "Ансар Аллах" (хуситы) на данный момент не взяло на себя ответственность за ракетный обстрел.