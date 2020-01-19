https://news.day.az/world/1195275.html В Йемене при ракетном обстреле казармы погибли 24 военных
В Йемене при ракетном обстреле казармы погибли 24 военных
Казарма армии Йемена подверглась ракетному обстрелу в провинции Мареб на северо-востоке страны: 24 военных погибли и 20 получили ранения, сообщил РИА Новости йеменский военный источник.
"Двадцать четыре военных погибли, 20 ранены в результате ракетной атаки по казарме для призывников в районе Аль-Млиль на северо-западе провинции Мареб. Предположительно ракета была баллистической", - сказал собеседник агентства.
Движение "Ансар Аллах" (хуситы) на данный момент не взяло на себя ответственность за ракетный обстрел.
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