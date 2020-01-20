https://news.day.az/world/1195478.html Хуситы атаковали лагерь йеменских военных

Хуситы атаковали лагерь йеменских военных

В мире, 20 января 2020 11:14 122

В Йемене в результате атаки повстанцев-хуситов на лагерь правительственной армии погибли более 100 человек, десятки получи ранения.

Целью атаки, совершенной в минувшую субботу с использованием ракет и беспилотников, стала находящаяся в лагере мечеть, среди погибших и пострадавших как военные, так и гражданские лица, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади назвал атаку хуситов "трусливым террористическим актом". По его словам, действия боевиков подтверждают их нежелание достичь мира. "Они не знают ничего, кроме смерти и разрушения, и являются дешевым инструментом Ирана в регионе", - подчеркнул глава государства.

Конфликт между властями Йемена и повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года. Правительство страны поддерживает сформированная Саудовской Аравией арабская коалиция, повстанцы пользуются поддержкой Ирана.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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