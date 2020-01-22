Путин назвал новое правительство сбалансированным

Президент России Владимир Путин назвал новый состав правительства сбалансированным и обновленным, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Правительство у нас получилось очень сбалансированным", - сказал Путин на встрече с новым составом правительства.

Путин отметил, что при этом осталось достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, и пожелал премьер-министру Михаилу Мишустину успехов на новой работе.

Мишустин заявил, что проведет первое заседание нового кабмина вечером 21 января.