https://news.day.az/world/1195941.html Путин назвал новое правительство сбалансированным
Путин назвал новое правительство сбалансированным
Президент России Владимир Путин назвал новый состав правительства сбалансированным и обновленным, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Правительство у нас получилось очень сбалансированным", - сказал Путин на встрече с новым составом правительства.
Путин отметил, что при этом осталось достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, и пожелал премьер-министру Михаилу Мишустину успехов на новой работе.
Мишустин заявил, что проведет первое заседание нового кабмина вечером 21 января.
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