Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%, как и ожидалось рынком.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"В соответствии со своим уставным мандатом комитет [по операциям на открытом рынке] стремится содействовать максимальной занятости населения и стабильности цен. Комитет постановил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 1,5 до 1,75%", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что актуальная денежно-кредитная политика считается FOMC (федеральный комитет по операциям на открытом рынке) подходящей для поддержки устойчивого роста экономической активности, сильных условий занятости населения и уровня инфляции, близкой к 2%. Регулятор пояснил, что комитет продолжит следить за поступающей информацией касательно экономических перспектив и оценивать, в том числе глобальные изменения и уровень инфляции, при определении будущего направления целевого диапазона ставки по федеральным фондам.

За снижение ставки единогласно проголосовали все 10 членов комитета. Рынок ожидал такого сценария, об этом свидетельствовала и практически 90% вероятность по фьючерсам на процентную ставку.

Следующее заседание ФРС США состоится 18 марта 2020 года и будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.