Власти Канады выделили 2 млн канадских долларов (1,5 млн долларов США - Ред.) на финансовую поддержку международной борьбы с распространением пневмонии нового типа. Об этом говорится в заявлении канадского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Канада выделила 2 млн долларов на помощь подверженным распространению вируса странам, чтобы они могли реагировать на эту угрозу", - отмечается в заявлении. В нем не указывается, для помощи каким именно странам предназначены указанные средства, но сообщается, что, в частности, на прошлой неделе из Канады в Китай было доставлено 16 тонн средств индивидуальной защиты.

В заявлении также говорится, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо провел встречу с представителями специальной группы, которая призвана принимать оперативные меры для нераспространения коронавируса на территории Канады. В нее, в частности, входят члены правительства. По итогам встречи премьер-министра заверили, что риск распространения вируса в стране по-прежнему остается на очень низком уровне.