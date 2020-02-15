Руководство КНДР и власти Соединенных Штатов смогут обеспечить денуклеаризацию Корейского полуострова только при условии взаимных синхронных мер, которые будут учитывать обеспокоенность обеих сторон. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел Ван И, сообщает в субботу МИД Китая. По его данным, соответствующее заявление дипломат сделал в Берлине в интервью агентству Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Во-первых, следует создать долгосрочный механизм мирного урегулирования. Кроме того, необходимо добиться полного ядерного разоружения, - приводит сайт министерства слова Ван И. - Китайская сторона предлагает действовать по принципу поступательного сближения и синхронных мер [по устранению взаимной обеспокоенности]".

По словам дипломата, Пекин неизменно поддерживает процесс мирного урегулирования корейского вопроса и готов оказывать этому активное содействие.

"Добиться нормализации ситуации удалось с трудом, и мы не можем допустить, чтобы наши усилия оказались напрасными", - подытожил Ван И.